FIFA-voorzitter Infantino wil wedstrijdkalender omgooien: “Landen spelen te veel zinloze wedstrijden”

Er lijken grote veranderingen op til te staan bij wereldvoetbalbond FIFA. Nadat er al eerder sprake was van een tweejaarlijks WK zet voorzitter Gianni Infantino nu ook vraagtekens bij de internationale wedstrijdkalender en zegt dat er te veel zinloze wedstrijden zijn. “Deze structuur is onhoudbaar voor de gezondheid van de spelers en het voetbal in het algemeen.”

Het stof van het tweejaarlijks WK is nauwelijks gaan liggen of FIFA-voorzitter Infantino maakt weer duidelijk dat de internationale voetbalwereld er binnenkort helemaal anders zou kunnen uitzien. De Zwitser geeft toe dat het op dit moment erg zwaar is voor spelers om hun clubs te verlaten en op korte tijd van het ene land naar het andere te reizen.

“We zien dat er een grens bereikt is. We moeten een eenvoudig systeem uitvinden waarin duidelijk is wanneer er wedstrijden voor het nationale team zijn en wanneer er clubwedstrijden zijn,” is Infantino duidelijk.

Hoe valt een te drukke kalender dan in hemelsnaam te rijmen met een wereldkampioenschap dat elke twee jaar zou plaatsvinden? Infantino benadrukt alvast dat het slechts om een haalbaarheidsstudie gaat waar overigens 88% van de aangesloten bonden mee hebben toegestemd. “Op dit moment doen we niets meer dan de kalender bestuderen en iedereen te raadplegen. Te beginnen natuurlijk met de hoofdrolspelers van het voetbal: de spelers en de coaches.”

Nieuwe kalender in 2024?

Ondanks het protest voegde Infantino eraan toe dat de nieuwe wedstrijdkalender er al zal zijn in 2024. “De huidige situatie van het internationale voetbal is te uitputtend. Dus in 2024 moeten we een nieuwe kalender hebben. Daarom moeten we voor het einde van dit jaar een aantal beslissingen nemen.”