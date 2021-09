MR-voorzitter Bouchez: “Coronapas bewijst mislukking van het Brusselse coronabeleid”

Georges-Louis Bouchez, de voorzitter de Franstalige liberalen (MR), was in “Terzake” op Canvas erg scherp over de coronapas die wellicht wordt ingevoerd in de hoofdstad. “Het toont de mislukking van het Brusselse coronabeleid aan”, zegt hij.

De Franstalige liberalen zitten dan wel in de federale regering die de modaliteiten rond het coronapas hebben goedgekeurd. In Brussel -waar ze het effectief willen invoeren voor onder meer horecabezoeken- zitten ze in de oppositie. Bouchez is niet te spreken over die invoering van de pas in de hoofdstad. Het duidt volgens hem op de mislukking van het Brusselse coronabeleid.

De beslissing is nog niet voor honderd procent gevallen maar als de cijfers zo blijven stijgen, zal wie op café, restaurant of naar een concert wil gaan in Brussel, moeten kunnen bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is of recent negatief testte.

“80 procent van het land is gevaccineerd en dat zonder coronapas”, zegt Bouchez. De lage vaccinatiegraad in het Brussels gewest is vooral in gemeenten met een lagere socio-economische situatie. Met een coronapas viseren ze de restaurantbezoekers of wie naar de opera gaat. Dat zijn niet noodzakelijk de locaties die vaak bezocht worden door wie niet-gevaccineerd is.”

“Er is spraken van een tweestrijdigheid. We zien vaccinatiecentra sluiten en tegelijk zeggen ze dat de Brusselse cijfers niet hoog genoeg zijn”, zegt Bouchez in Terzake.

“Wij blijven tot 2024 in de regering”

Bouchez zei ook nog in het actualiteitenmagazine op Canvas dat ze zeker tot 2024 in de Vivaldi-regering blijven. Omdat hij denkt dat er geen alternatief is. “Maar dat is voor mij geen reden om de hervormingen van links zomaar te accepteren.”