Lionel Messi komt naar Brugge, maar hem buiten het stadion strikken voor een selfie wordt moeilijk

Woensdag speelt Messi zijn allereerste Champions League-match ooit voor PSG en dat doet hij zowaar in Brugge. Maar de kans dat Belgische fans de Argentijnse aanvaller buiten het veld zien, is quasi nihil. Van de luchthaven tot in het hotel tot op het veld: alles wordt afgesloten en beveiligd. En dat zorgt voor spanning in Brugge en Oostkamp.