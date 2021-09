Opvallend: alle Rode Duivels knielen voor match tegen Wit-Rusland, behalve Michy Batshuayi

Opvallend beeld voor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Wit-Rusland. Zoals gewoonlijk gingen alle Belgen op één knie zitten, tegen racisme. Maar één man deed niet mee deze keer. Michy Batshuayi bleef rechtstaan.

De spits van Besiktas stond in de middencirkel om de aftrap te geven in Kazan, maar eerst was er dus het fluitsignaal als begin van een kort Belgisch moment om te knielen. Net als alle Wit-Russen bleef Batshuayi echter rechtstaan (zie foto boven).

Was ‘Batsman’ er even niet bij met zijn hoofd of was het een doelbewuste actie van de nummer 23 van de Rode Duivels? Wel zeker is dat er in Engeland een aantal Premier League-spelers zijn die niet meer knielen als protest tegen racisme. De spreekbuis van die beweging is Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha. Ex-ploegmaat van Batshuayi.

Foto: BELGA

“Voor mij lijkt het dat het knielen gewoon een deel van de routine voor de wedstrijd is geworden”, aldus Zaha. “Het maakt niet echt uit of we nu knielen of staan, sommigen onder ons blijven beledigingen ontvangen. Ik weet dat er achter de schermen bij de Premier League en andere autoriteiten hard gewerkt wordt om zaken te veranderen. En dat respecteer ik. Ik respecteer ook mijn ploegmaats en spelers bij andere clubs die blijven knielen. Als samenleving vind ik dat we een betere vorming in scholen zouden moeten aanmoedigen, en sociale mediabedrijven zouden harder moeten optreden tegen online beschimpingen - en niet alleen bij voetballers. Ik wil nu gewoon focussen op voetbal en ervan genieten dat ik opnieuw op het veld sta.”