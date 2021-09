Katheen Aerts wordt gezicht van alzheimercampagne: “Als ik anderen kan helpen, is mama’s dood toch niet voor niks geweest”

Een jaar nadat haar mama op 67-jarige leeftijd aan de ziekte overleed, wordt Kathleen Aerts het gezicht van de nieuwe campagne van Stichting Alzheimer Onderzoek. Het hogere doel: geld inzamelen voor onderzoek, zodat alzheimer in de toekomst genezen en voorkomen kan worden. Maar Kathleen hoopt dat haar deelname ook vandaag al impact kan hebben: “Als wij de diagnose vroeger gekend hadden, was er ons veel leed bespaard gebleven.”

“Ik was net in België om een deel van de assen van mijn mama uit te strooien, toen ik gevraagd werd of ik wilde deelnemen aan de campagne”, zegt Kathleen Aerts vanuit Zuid-Afrika, waar ze al jaren woont ...