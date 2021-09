Zuhal Demir vs. 3M, de milieuzaak van de 21ste eeuw? Batterij advocaten moet multinational op de knieën krijgen

Zwijndrecht / Antwerpen -

Eind juni verklaarde haar partijvoorzitter nog dat er een dading was afgesloten met 3M “omdat de overheid twintig jaar lang geen juridische positie had opgebouwd”. Vandaag schakelt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een batterij advocaten in om de Amerikaanse multinational op de knieën te krijgen. Of er ook een proces van komt, is nog verre van zeker. Niettemin kijken juristen in binnen- en buitenland nu al likkebaardend naar deze “uitzonderlijke case”.