Noa Lang bezocht als alternatieve straf en in alle discretie voormalig deportatiekamp Kazerne Dossin

Club-speler Noa Lang (22) heeft in alle discretie de Kazerne Dossin in Mechelen bezocht. Dat gebeurde vorige week onder begeleiding van een gids. Het bezoek aan het voormalige deportatiekamp was een alternatieve straf die de Disciplinaire Raad van de voetbalbond de Nederlandse flankspeler had opgelegd voor zijn kwetsende gezangen aan het adres van de joodse gemeenschap.

Na het titelfeest van Club Brugge op 20 mei circuleerden beelden op sociale media waarop te horen was dat Noa Lang “Liever dood dan Sporting-jood” zong met enkele supporters van Club Brugge. Onder meer de joodse gemeenschap, de politiek en de Belgische voetbalinstanties namen er aanstoot aan.

Club Brugge beweerde in een mededeling dat de gezangen geen antisemitische ondertoon hadden. Ook Lang sprak zijn onschuld uit. Toch opende het Bondsparket een onderzoek. De Disciplinaire Raad van de voetbalbond kwam tot de conclusie dat de gezangen inderdaad kwetsend waren. “Dat blijkt onder meer uit de scherpe reacties na het verspreiden van de video”, klinkt het. Maar de instantie was er ook van overtuigd dat er geen racistisch oogmerk was in de woorden van Lang, waardoor een alternatieve sanctie passend was.

Lang moest voor 1 oktober een geleid bezoek brengen aan Kazerne Dossin in Mechelen. Het voormalige deportatiekamp huisvest nu een museum over de Holocaust en de gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Indien het bezoek niet had plaatsgevonden voor 1 oktober werd de Nederlander automatisch geschorst voor twee duels.

Club Brugge maakte van de interlandbreak gebruik om Lang naar Mechelen te sturen. Het bezoek vond in strikte discretie plaats. De Nederlander werd begeleid door een gids die aan het museum verbonden is.