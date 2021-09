“Het was echt niet nodig om te bewijzen hoezeer we De Bruyne, Lukaku en een goeie Hazard nodig hebben”

Je hoeft geen kenner te zijn om te beseffen dat de Rode Duivels zonder Eden Hazard, De Bruyne en Lukaku nog maar 50 procent waard zijn. Het was echt niet nodig om dat ook nog eens op het veld te bewijzen. Toch is België meer dan ooit op weg naar Qatar want de overgebleven concurrent Wales kon thuis niet winnen van Estland. Tja.

Het goede nieuws is dat de Rode Duivels deze wedstrijd wonnen. Het was echter allemaal niet overtuigend. Veel slordigheden. We waanden ons weer in de periode 2004-2012 toen de Rode Duivels alle grote ...