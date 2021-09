REACTIES. Dennis Praet eerlijk na zuinige winst in Wit-Rusland: “Hadden vooraan meer geduld moeten hebben”

Zo swingend het bij vlagen tegen Tsjechië was, zo slaapverwekkend was het tegen Wit-Rusland. Een mooi doelpunt van Dennis Praet, op aangeven van Alexis Saelemaekers, was voldoende voor de wel erg zuinige 0-1-zege tegen de nummer 89 van de FIFA ranking. Dat het allemaal niet om over naar huis te schrijven was, bevestigen onze Duivels na afloop.

Overlopen van enthousiasme doet ook Dennis Praet niet. Hij haalde vooral de moeilijke omstandigheden aan. “Het was een moeilijke match, op een moeilijk veld tegen een defensieve ploeg dus was het moeilijk om de ruimtes te vinden. Of de ploeg iets experimenteel was? Misschien wel, we hadden weinig automatismen. Vooraan hebben we iets te weinig de bal het werk laten doen. We waren te individualistisch en hadden misschien wat meer geduld moeten hebben, maar we moeten nu de drie punten onthouden en daarmee terugkeren naar België.”

Saelemaekers: “De score had zwaarder kunnen zijn”

“Voor de hele ploeg was het belangrijkste na die twee vorige wedstrijden, waarin we goed presteren, om vandaag te bevestigen”, reageert Alexis Saelemaekers na zijn assist.

“De score had zwaarder kunnen zijn, maar we zijn tevreden met de 0-1 en de drie punten. Dat was cruciaal. De Nations League? Dat moet je aan de trainer vragen (lacht). Ik kan die vraag niet beantwoorden. Ik geef altijd alles om aan hem te tonen dat ik de capaciteiten heb om erbij te zijn. Ik wacht nu de keuzes van de bondscoach af en ik zal die respecteren.”

“Over de drie matchen heb ik toch iets kunnen laten zien. Ik heb een goeie voorbereiding met Milan gedaan. Ik was klaar mentaal en fysiek en heb geprobeerd het maximum te geven. Ik ben heel content. Ik heb een assist in deze match en een goal in de vorige match. Vooral mijn goal tegen Tsjechë maakte me heel trots. België is de nummer 1 van de wereld. We hebben veel grote spelers, de plaatsen zijn duur. Iedereen geeft zich honderd procent. Dat pusht de groep naar boven.

Foto: REUTERS

Lukebakio: “Mijn eerste officiële cap”

Dodi Lukebakio was niet echt zelfkritisch bij de RTBF: “Ik ben heel positief. Dit was een heel positieve week voor mij. Ik ben heel gemotiveerd voor het vervolg. Ik beschouw dit als mijn eerste officiële cap als titularis want mijn twee vorige speelbeurten waren tien minuten als invaller. Dit is iets groots. Natuurlijk moet er nog veel komen. Maar ik ben heel positief en heel gelukkig. Ik hoop nog grote dingen te kunnen doen.”

“Het is niet gedaan”, klinkt het. “Ik heb nog een lange weg af te leggen. Nu is mijn doel bij de nationale ploeg te blijven. Ik zit nu bij Wolfsburg en zal daar spelen met een nieuwe motivatie om de dingen goed te doen.”