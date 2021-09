Bondscoach Martinez blikt met glimlach terug: “Een perfect drieluik, al was vandaag niet glamoureus”

Overtuigend was het vandaag allemaal niet, maar de Rode Duivels pakten zonder noemenswaardige problemen de drie punten mee uit Wit-Rusland. Ook bondscoach Roberto Martínez zag dat het beter kon, maar hij onthoudt toch vooral de vele positieve punten van de afgelopen interlandperiode.

Roberto Martínez zoals we hem maar al te goed kennen: de eeuwige optimist. Ook na 90 bloedeloze minuten tegen de nummer 89 van de FIFA-ranking kijkt de bondscoach vooral naar het positieve.

“Van de afgelopen drie matchen onthoud ik veel goeds. Spelers als Saelemaekers zag ik 90 minuten lang voetballen alsof ze er al jaren bij zijn. De eerste goal van Foket, de terugkeer van Castagne ook. Het was leuk om hem 90 minuten te zien spelen. We hebben ook de beste Eden Hazard van de afgelopen twee jaar gezien in de match tegen Tsjechië.”

“Als team hebben we goed gefocust op wat we willen verbeteren. Ook de clean sheet van vandaag was een echte verbetering tegenover Estland. Dus ik kan zeggen dat het een perfect drieluik was. Dit was geen glamoureuze prestatie, we hadden een tweede doelpunt nodig. Maar in dit soort wedstrijden kan dat gebeuren, je bent niet geconcentreerd en soms hou je de nul dan zelfs niet. Wales heeft bijvoorbeeld punten verloren tegen Estland, wat aantoont dat het erg moeilijk is om drie wedstrijden na mekaar te winnen in zeven dagen.”