Medeoprichtster van sekte met seksslavinnen NXIVM veroordeeld tot 3,5 jaar cel

Nancy Salzman (67), een voormalige verpleegster die de sekte NXIVM mee oprichtte en leidde, is veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar.

Nancy Salzman richtte NXIVM in 1998 samen op met Keith Raniere, een zelfverklaard briljant filosoof, als een zelfhulpgroep die mensen hun volle potentieel in het leven wilde laten bereiken via cursussen. Salzman werd voorzitter en ontwikkelde de zelfhulpprogramma’s.

Raniere, zo zou in 2017 aan het licht komen, gedroeg zich als sekteleider en misbruikte leden van een geheim subclubje als seksslavinnen. Jonge vrouwen werden daarbij zelfs gebrandmerkt met zijn initialen. Hij werd in 2020 tot 120 jaar cel veroordeeld voor onder andere afpersing, sekshandel, mensenhandel, dwangarbeid, seksueel misbruik van een minderjarige en verkrachting.

Salzman pleitte in 2019 schuldig op aanklachten van samenzwering voor afpersing, identiteitsdiefstal en rechtsbelemmering. Ze verklaarde toen dat ze mensen had willen helpen, maar haar weg verloor en hielp bij het bespioneren van zogenaamde vijanden die de groep wilden ontmaskeren als een kruising tussen een sekte en piramideschema.

Nancy Salzman had onder andere de identiteit van critici van de groep gestolen en hun e-mailaccounts gehackt tussen 2003 en 2008, volgens de aanklagers. Ze vervalste ook een video van een van haar lessen voor ze die aan aanklagers overhandigde.

“Weet niet of ik mezelf kan vergeven”

Woensdag is Salzman veroordeeld tot 42 maanden cel en een boete van 150.000 dollar. Er wordt 500.000 dollar geld en bezittingen in beslag genomen. Ze moet zich tegen 19 januari aan de gevangenis aanbieden.

In de federale rechtbank van Brooklyn verklaarde ze dat ze in de ban raakte van Raniere toen ze begonnen samen te werken en dat ze de misstanden die ze rond zich zag begon te rationaliseren en over het hoofd zien. Ze verontschuldigde zich bij iedereen die ze gekwetst had. “Ik weet niet of ik mezelf ooit kan vergeven.”

Volgens de rechter had ze, naast Raniere aan de top van de piramide, “trauma en vernietiging” aangericht. De openbaar aanklager zei na Salzmans veroordeling dat ze “in haar misplaatste loyaliteit en blinde trouw aan Raniere een afpersingscomplot uitvoerde om tegenstanders van NXIVM te intimideren en schade toebracht aan leden”.

Dochter betrokken

Salzmans dochter Lauren ontsnapte eind juli nog aan een celstraf voor haar leidende rol in het clubje met seksslaven. Nancy noemde op dat proces het binnenbrengen van haar dochter Lauren in NXIVM een van de grootste fouten die ze ooit maakte. “Ik ben er verantwoordelijk voor dat Lauren hier voor je staat”, verklaarde ze aan de rechtbank.

LEES OOK. Ze leidde geheime clubje met seksslaven van sekteleider Keith Raniere, maar moet niet naar de cel: “Ik dacht dat ik wereld verbeterde” (+)

Nancy Salzman had haar dochter aan boord gebracht toen Lauren een jonge twintiger was. Zij klom al snel op van leerling tot leerkracht. En tot geliefde van Raniere. Lauren pleitte in 2019 als eerste betrokkene schuldig, aan afpersing en afpersingssamenzwering. Ze getuigde op het proces tegen haar intussen ex-geliefde en legde aan de speurders gedetailleerd uit hoe alles in zijn werk ging. Door die “buitengewone medewerking” hoefde zij in tegenstelling tot haar moeder niet naar de cel.