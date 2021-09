Ondanks valse verklaring over homofobie gaan lgtbtq+-protesten in Madrid door: “Er zijn echte slachtoffers”

Een sadistische homofobe aanval in Madrid blijkt verzonnen te zijn. Toch gaan veel van de geplande anti-homofobieprotesten door in Spanje. “Homofobie komt elke dag en overal voor.”

De verontwaardiging in Spanje was groot. Een twintiger zei zondag te zijn aangevallen door acht personen in een rustige woonwijk in hartje Madrid. De groep zou op klaarlichte dag het Spaans homofoob scheldwoord “maricón” in zijn bil gekerfd hebben. Onder meer de Spaanse premier Sanchez veroordeelde de aanval fel. Hij riep de Commissie tegen haatmisdrijven samen voor deze vrijdag. Lgtbtq+-activisten organiseerden verschillende demonstraties waarvan de eerste woensdagavond zou plaatsvinden.

Voor het eerste protest echter kon beginnen, bleek dat de man zijn verklaring had verzonnen. De politie had onsuccesvol gezocht naar getuigenissen en camerabeelden bekeken, op zoek naar de daders. Toen de man om een tweede verklaring werd gevraagd, gaf die toe de feiten verzonnen te hebben. Het woord “maricón” werd wel in zijn bil gekerfd, maar dat werd met wederzijdse toestemming door een geliefde gedaan. Hij had gelogen omdat hij op dit moment in een relatie is met iemand anders. Zijn huidige vriend zou hem naar het politiekantoor “gesleept” hebben om een verklaring af te leggen, schrijft El País. De kans bestaat dat hij nu zelf vervolgd wordt voor het afleggen van een valse verklaring

Opnieuw was er verontwaardiging. De minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska benadrukte op de Spaanse televisiezender LaSexta echter dat deze zaak anekdotisch is en dat het voorval niet mag worden misbruikt om homofobie in Spanje te minimaliseren.

Samuel Luiz

De lgtbtq+-groep Movimiento Marika Madrid besloten de betoging woensdagavond gewoon te laten doorgaan. “Weet je waarom”, aldus de activistische groep op Instagram. “Omdat er de afgelopen dagen ook aanvallen zijn geweest in Toledo, Melilla, Castellón en Vitoria. Omdat ze Samuel (Luiz, red.) vermoordden omdat hij een flikker (sic.) was. Omdat jullie die dit lezen allemaal te maken hebben gehad met geweld, intimidatie, angst en het gevaar van de dood”.”

In juli stierf de 24-jarige homoseksuele Braziliaanse verpleger Samuel Luiz. De man werd doodgeslagen door onbekenden. De moord bracht een golf van protest op de been en homofobie in Spanje werd aan de kaak gesteld. Na onderzoek wou de politie echter niet spreken van een homofobe moord. De aanvallers stelden Luiz niet hebben gekend en beweerden geen weet te hebben gehad van zijn seksuele geaardheid. De confrontatie tussen de hoofdaanvaller en Luiz begon echter toen die eerste hem “flikker (sic.)” noemde, en Luiz vroeg waarom hij dat deed.

De moord zorgde voor debatten en open gesprekken over homofobie in Spanje en veel lgtbtq+-groepen blijven bij hun standpunt dat er sprake was van homofobie.

Haatmisdrijven gestegen

Ook deze zondag zal een gepland protest gewoon doorgaan ook al blijkt de aanval een leugen. Het protest wordt georganiseerd door het Collectief van Lesbiennes, Homo’s, Transseksuelen en Biseksuelen van Madrid (Cogam).

Carmen García de Merlo van Cogam legde uit aan El País dat de oproep om te protesteren blijft “omdat we de slachtoffers niet kunnen negeren. Morgen kan het ieder van ons zijn.” Voor García voelde het verhaal van de jongeman, hoewel verzonnen, zo brutaal aan “dat je er wel op moet reageren”. “Maar de realiteit is dat de slachtoffers (van homofoob geweld, red.) bestaan. Ze komen elke dag en overal voor en daarom is het logisch om gefocust te blijven.”

In de eerste zes maanden van dit jaar werden er in Spanje 610 klachten ingediend die verband hielden met haatmisdrijven. Dat is een stijging van 9,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.