“Sociale woning krijgen moeilijker voor kwetsbaarsten door nieuwe Vlaamse regels”

Nieuwe Vlaamse regels maken het voor de meest kwetsbaren moeilijker om een sociale woning te verkrijgen. Daarvoor waarschuwen verschillende organisaties, zoals het Vlaams Huurdersplatform en het Netwerk Tegen Armoede, donderdag in De Morgen.

Afgelopen jaar stonden 170.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat is meer dan dat er sociale woningen zijn: de lokale besturen stellen er 165.000 ter beschikking.

De Vlaamse regering heeft net voor de zomer beslist vanaf 1 januari 2023 de toewijzingsvoorwaarden aan te passen. De wachtlijsten zullen met andere woorden niet korter worden, maar anders beheerd. Daardoor dreigen net de zwakste profielen uit de boot te vallen, zo waarschuwt het Vlaams Huurdersplatform, met ruggensteun van andere middenveldorganisaties, zoals het Netwerk Tegen Armoede.

Vlaanderen maakt onder meer het voorrangscriterium ‘lokale binding’ een stuk strenger. Tot nu toe pasten de meeste lokale besturen de regel toe dat je de afgelopen zes jaar minstens drie jaar moest hebben gewoond in de stad of gemeente waar je sociale woning zich bevindt. Nu zul je in elke Vlaamse gemeente over de voorbij tien jaar minstens vijf jaar onafgebroken moeten hebben gewoond. Maar de meest kwetsbaarsten moeten net bijvoorbeeld vaker verhuizen, vanwege slechte behuizing of psychosociale problemen, aldus het Vlaams Huurdersplatform.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wijst de kritiek van de hand en heeft het over “stemmingmakerij”. “Onze intenties zijn duidelijk”, zegt hij. “We maakten de regels rond sociale huur eerlijker en rechtvaardiger om zo ook het draagvlak voor het sociaal wonen te versterken.”