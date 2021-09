Code geel: lokaal felle buien met onweer verwacht, noodnummer 1722 geactiveerd

Het KMI waarschuwt voor onweders donderdagnamiddag, in Vlaanderen met name in de provincie Limburg. Daar geldt ook code geel. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd.

De weersverwachtingen voor donderdag. Foto: KMI

Het wordt donderdag weliswaar nog zwoel, met maxima van 21 tot 26 of 27 graden maar ook wisselend tot soms zwaarbewolkt, met vanaf het zuiden eerst perioden van regen of buien die vooral in het oosten onweerachtig kunnen zijn. Later op de dag ontwikkelen er zich op meerdere plaatsen felle buien, die vooral in het zuidoosten en oosten kunnen gepaard met onweer. Er is daarbij ook kans op hagel.

Het KMI roept daarom van 13 uur tot middernacht code geel uit in de provincies Limburg, Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert ook tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of 1722 bellen. Bel het noodnummer 112 enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Weersvoorspellingen

Ook vrijdag wordt het onstabiel en wisselend bewolkt tot zwaarbewolkt, met aanvankelijk enkele lokale buien. Later op de dag ontwikkelen er zich meer buien die vooral in het zuidoosten van het land opnieuw gepaard kunnen gaan met onweer. In het noordwesten neemt de kans op onweer tegen de avond toe. De maxima liggen tussen 18 of 19 graden in de Hoge Ardennen, en 23 of 24 graden in het westen.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag mogelijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen, en 21 graden in het centrum.

Zondag wordt het wisselend bewolkt tot soms zwaarbewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In het noorden van het land is een bui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden.