Witte Huis vraagt bestuursleden aangesteld door Trump om ontslag te nemen uit militaire academies

Het Witte Huis heeft aan achttien bestuursleden van militaire academies, die door voormalig president Donald Trump waren aangesteld, gevraagd om ontslag te nemen. Dat maakte het woensdag bekend. Doen ze dat niet, dan zullen ze ontslagen worden. Volgens het Witte Huis vereist president Joe Biden dat zij “de waarden van deze regering onderschrijven”.

Van de achttien zijn er telkens zes lid van de “raad van bezoekers” van de Air Force Academy, Military Academy en Naval Academy. Onder hen Kellyanne Conway, voormalig adviseur voor het Witte Huis onder Donald Trump, en Sean Spicer, voormalig woordvoerder van het Witte Huis onder Trump.

Als ze niet zelf hun ontslag zouden indienen, zouden ze die avond nog ontslagen worden, volgens het Witte Huis.

Zowel Conway als Spicer liet publiekelijk weten te weigeren op te stappen. “Ik neem geen ontslag, maar dat zou jij wel moeten doen”, schreef Conway in een vlammende brief aan president Biden die ze op Twitter postte. Daarin prees ze Donald Trump, terwijl ze Biden wees op alle manieren waarop hij volgens haar faalt. Spicer zei in zijn tv-show op Newsmax: “Ik ga mijn ontslag niet indienen en ga me bij een rechtszaak voegen om dit aan te vechten.”

President Biden, I'm not resigning, but you should. pic.twitter.com/HuRYM4bLYP — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) September 8, 2021

De besturen geven advies en aanbevelingen aan de president over zaken als moraal, discipline, curriculum, opleiding, fysieke uitrustingen, fiscale zaken en academische methodes van de academies. De leden worden aangesteld voor een termijn van drie jaar, benadrukte budgetchef onder Trump Russ Vought, die op Twitter zei niet te zullen opstappen.

Op vragen van journalisten, reageerde huidig woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki: “Ik zal anderen laten evalueren of zij denken dat Kellyanne Conway, Sean Spicer en anderen gekwalificeerd waren om in die besturen te dienen. De vereisten van de president op het vlak van kwalificaties gaan niet over je partijkaart. Ze gaan over de vraag of je gekwalificeerd bent om te dienen en of je op één lijn zit met de waarden van deze regering.”