Adellijke familie stelt kasteeldomein van 300 jaar oud voor het eerst in vijftien jaar nog eens open: “Hier opgroeien was een droom”

Mechelen -

Bijna driehonderd jaar is kasteeldomein Expoel in Hombeek (Mechelen) in handen van de familie de Meester de Ravestein. Speciaal voor de Open Monumentendag nu zondag stelt ze het park rond haar kasteel voor het eerst in vijftien jaar nog eens open voor het publiek. “Hier opgroeien, was een droom”, zegt baron Christian de Meester de Ravestein.