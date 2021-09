Groen licht voor voltijds contactonderwijs in hoger onderwijs, zelfs in Brussel (maar daar wel met mondmasker)

Net als de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen zal ook het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel het nieuwe academiejaar kunnen starten met benutting van 100 procent van de campuscapaciteit en voltijds contactonderwijs voor alle studenten. Wel zullen er in Brussel een aantal flankerende maatregelen gelden, zoals een algemene mondmaskerplicht in de leslokalen. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdag bekendgemaakt.

Dat het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn maximumcapaciteit zal kunnen gebruiken, was al een paar weken bekend. Nu is bevestigd dat het hoger onderwijs in code groen van start gaat. Dat betekent dat er, net zoals in het secundair onderwijs, lesgegeven en les gevolgd kan worden zonder mondmasker wanneer de studenten neerzitten. Buiten de lesruimtes gelden de regels van de algemene maatschappij. Maar als uit een risicoanalyse zou blijken dat extra maatregelen aangewezen zijn, kunnen die altijd genomen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplichten van mondmaskers.

“Bovendien kunnen de instellingen van het hoger onderwijs op basis van de lokale situatie of op basis van eigen inzichten zelf extra maatregelen nemen”, zegt minister Weyts in een mededeling. “Bij de afweging van de risico’s wordt in de eerste plaats gekeken naar de ventilatiecapaciteit en de mogelijkheid om afstand te bewaren, en uiteraard ook naar de epidemiologische situatie.”

Het hoger onderwijs zal blijven inzetten op digitale onderwijsvormen. In de mate van het mogelijke zullen lessen ook digitaal gevolgd kunnen worden of zullen opnames van op de campus georganiseerde colleges kunnen worden bekeken.

Brussel

De beslissing over het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel werd in augustus uitgesteld om rekening te kunnen houden met de meest recente gegevens. Nu is beslist dat ook in Brussel de campuscapaciteit volledig benut zal kunnen worden en dat voltijds contactonderwijs mogelijk is voor alle studenten. Maar om dit mogelijk te maken, zullen er wel een aantal flankerende maatregelen gelden, zoals een algemene mondmaskerplicht in de leslokalen. De instellingen van het Brussels hoger onderwijs zullen zich ook inzetten voor het stimuleren van vaccinatie op en rond de campussen, aldus Weyts.

“Ons hoger onderwijs kan het nieuwe academiejaar starten in code groen, zij het dat er in Brussel wel nog een mondmaskerplicht geldt”, zegt Weyts. “We kunnen overstappen naar een meer fijnmazige aanpak, dankzij de grote vaccinatiebereidheid onder studenten. In het Vlaams Gewest is 81 procent van de 18- tot 24-jarigen volledig gevaccineerd. In Brussel willen de hogescholen en universiteiten mee voor de inhaalbeweging zorgen: ze ondersteunen de vaccinatiecampagne volop en sporen alle studenten aan om te kiezen voor de prik, als ze dat nog niet gedaan hebben. Hopelijk kunnen we zo de mondmaskerplicht ook in Brussel snel achterwege laten.”