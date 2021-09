Ze was de vedette van N-VA, en toch stapt Yoleen Van Camp plots uit de lokale politiek

Herentals -

Waarom? Waarom laat Yoleen Van Camp (N-VA) ineens alles vallen wat ze had in Herentals? Ze was er het boegbeeld van de grootste partij, de eerste schepen en de lokale vedette van de N-VA, die in nauw overleg met de partijtop het rode bastion sloopte. “Ze kiest voor de vlucht vooruit”, vermoeden sommigen.