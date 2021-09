Duizenden militairen nog steeds niet correct vergoed door problemen met nieuw computerprogramma

Meer dan zes maanden na de invoering van een nieuw verloningscomputerprogramma worden duizenden militairen nog steeds niet correct of te laat vergoed bij Defensie. Dat blijkt uit een interne nota van Defensie, bericht VRT NWS donderdag. Volgens de openbare omroep blijven er ook steeds nieuwe problemen opduiken.

Defensie wilde met een nieuw allesomvattend softwaresysteem, Peoplesoft van Oracle, de wildgroei aan kleinere databanken en softwarepakketten inperken. Maar daarbij liep heel wat fout. Honderden militairen kregen zelfs postcheques toegestuurd waarmee ze een deel van hun loon bij het lokale postkantoor moesten gaan ophalen.

Zes maanden later zijn de problemen nog helemaal niet van de baan. Uit een interne nieuwsbrief blijkt dat er nog duizenden militairen niet correct of te laat worden vergoed. Defensie heeft het onder meer over “meer dan duizend fietsvergoedingen, meer dan duizend dag-, nacht en weekendprestaties” die moesten worden rechtgezet.

Volgens de interne nieuwsbrief van Defensie gaat het wel elke maand wat beter. “Elke maand worden er zowat 35.000 (wedde-)uitbetalingen gedaan, en een groot deel van de problemen kan de volgende maand al worden rechtgezet”, schrijft Defensie. Toch moest er de voorbije maanden ook nog steeds vaak manueel worden tussengekomen om dossiers in orde te krijgen (cumulatief meer dan 1.500 dossiers).