Klacht van Nederlandse coronascepticus tegen Marc Van Ranst onontvankelijk verklaard

De rechter oordeelde nu dat de klacht onontvankelijk is. Ze legt dus geen straf op aan viroloog Marc Van Ranst. Foto: BELGA

Mechelen - De Mechelse correctionele rechtbank heeft de klacht van de Nederlandse coronascepticus Willem Engel tegen viroloog Marc Van Ranst onontvankelijk verklaard. Daarmee volgt de rechter het standpunt van het Openbaar Ministerie. Engel had een rechtszaak tegen Van Ranst aangespannen omdat die laatste hem een virusontkenner, oplichter en extremist zou hebben genoemd. De zaak is nu onontvankelijk verklaard.

Tijdens de behandeling van de zaak stelde het Openbaar Ministerie al dat ook sociale media onder drukpersmisdrijven vallen. Willem Engel en zijn advocaat Michael Verstraeten vonden dat het niet om een drukpersmisdrijf ging en stelden dat ze reputatieschade hebben geleden door de uitlatingen van Van Ranst. Volgens hen zou Van Ranst Engel onder meer een extremist hebben genoemd. Ze vroegen aan de rechtbank ook om Marc Van Ranst psychiatrisch te laten onderzoeken.

Marc Van Ranst deed geen beroep op een advocaat en verdedigde zichzelf. Hij zei dat hij zelf meermaals beledigd is geweest door Willem Engel. “Hij heeft mij een oplichter, kinderlokker en schorremorrie genoemd. Hij zei, toen ik enkele maanden geleden in het safehouse zat, zelfs dat Jürgen Conings mij niks zou doen als ik in debat zou gaan met hen.”

De rechter oordeelde nu dat de klacht onontvankelijk is, omdat het om een drukkersmisdrijf gaat. Daarvoor is alleen het hof van assisen bevoegd. De rechtbank legt dus geen straf op aan viroloog Marc Van Ranst. Engel kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Ondertussen raakte ook bekend dat Willem Engel een nieuwe procedure heeft aangespannen tegen Van Ranst. Die zaak zou volgende week al worden ingeleid. De zaak zou draaien om uitlatingen die Marc Van Ranst in een televisieinterview zou hebben gedaan over Engel.