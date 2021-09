Roberto Martinez zou een goede uitleg klaar moeten hebben, als Zinho Vanheusden niet zou spelen, vonden wij. Had hij die ook? “Zinho zal nog sterker zijn als hij twintig wedstrijden in de Serie A gespeeld heeft.”

LEES OOK (+).Gert Verheyen: “Over Vanheusden hadden we weinig kunnen leren”

We kruipen even in het hoofd van Zinho Vanheusden. Een dikke week geleden, op maandag 30 augustus, draait hij goedgeluimd de ...