Burgemeester dient motie van wantrouwen in tegen eigen coalitiepartners: “Verder samenwerken onmogelijk”

Meise - Meise krijgt een nieuw gemeentebestuur. Het is daarmee de vierde gemeente in Vlaanderen waar het bestuur wisselt met een motie van wantrouwen. Zowel N-VA, LB+ en de twee onafhankelijken dienen samen een constructieve motie van wantrouwen in tegen coalitiepartner Samen Anders (Vooruit en Groen) en Pro Meise.

“Hoewel er de afgelopen jaren hard gewerkt is, liet een vlotte samenwerking binnen de huidige coalitie te wensen over”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Uiteenlopende visies in bepaalde dossiers, eigengereid handelen, het achterhouden van informatie en de omgang van bepaalde schepenen met het personeel zorgden voor spanningen binnen de meerderheid. Die wrevel en een onderling gebrek aan vertrouwen stonden een verdere vlotte samenwerking in de weg en dat vertrouwen is nu net de basis voor een goed bestuur. Voor N-VA was het dossier Tussenveld, waar 300 nieuwe sociale woningen zouden komen, waarvan 45 in een eerste fase, de druppel die de emmer deed overlopen.”

LEES OOK: Burgemeester zet hakken in het zand tegen sociaal woonproject Tussenveld na watersnood: “Mensen willens nillens in miserie storten is behoorlijk asociaal”

“In een coalitie is vertrouwen in elkaar een essentieel gegeven. Dit vertrouwen smolt weg als sneeuw voor de zon. Verder doen was gewoon niet meer realistisch”, zegt burgemeester Van den Brande.

Van den Brande blijft burgemeester en zal in de toekomst worden bijgestaan door twee schepenen van N-VA en drie schepenen van LB+. Hierdoor belanden de twee schepenen van Samen Anders (Vooruit en Groen) en de schepen van Pro Meise in de oppositie.

Vanuit Samen Anders en Pro Meise wordt verbolgen gereageerd. De huidige schepenen van Samen Anders en Pro Meise uiten ook twijfels of deze coalitiewissel juridisch wel kan.