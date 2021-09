Belangrijk symbolisch moment: omstreden generaal van paard getild in VS

Eerst tuimelde hij van zijn sokkel. ­Nadien werd hij – in al zijn bronzen glorie – van zijn paard getild. Meer dan 130 jaar na de oprichting ervan ging gisteren een van de grootste standbeelden van de Confederatie in de VS voor de bijl. De omstreden ­generaal Robert E. Lee leidde de ­Confederale strijdkrachten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865), toen het Zuiden de slavernij probeerde te handhaven.

Van Lee werden de afgelopen jaren meerdere standbeelden ontmanteld, omdat ze worden gezien als symbool van raciale onrechtvaardigheid. ­Eerder deze zomer werd een beeld van de generaal vreedzaam verwijderd uit een park in Charlottesville, waar in 2017 tijdens betogingen een extreemrechtse witte man op een groep tegenbetogers inreed.

Ook de ontmanteling gisteren in Richmond, Virginia, verliep rustig, ­onder het oog van een geëmotioneerd en geconcentreerd publiek. Sommigen namen er een stoeltje bij om van het moment te genieten. Na afloop viel de eigenaar van het bedrijf dat het beeld had neergehaald, Henry ­Devon, zijn moeder overgelukkig in de ­armen.

De zestig meter hoge granieten sokkel, met opschriften die refereren aan de vermoorde George Floyd en Black Lives Matter, wordt voorlopig bewaard. Opmerkelijk: generaal Lee schreef ooit zelf in een brief van ­5 augustus 1869 dat hij het geen goed idee vond om herdenkingsmonumenten op te richten, ”omdat die de ­wonden of zweren van de oorlog openhouden”.