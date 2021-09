Heibel op de Noordzee: Britse regering wil migrantenboten dwingen om te keren, Frankrijk waarschuwt voor gevaarlijke situaties

Britse patrouilles zullen boten met migranten op Britse wateren terugsturen in plaats van ze naar de Engelse kust te begeleiden. Die instructie heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel gegeven aan de grenswacht, melden verschillende media donderdag. Ze verwijzen naar bronnen in regeringskringen. Woensdag zat Patel nog samen met haar Franse evenknie Gérald Darmanin om over het onderwerp te spreken, maar ze gingen uiteen zonder concreet resultaat.

De Britse premier Boris Johnson had eerder aangekondigd dat hij “elke mogelijke tactiek die ons ter beschikking is” zou gebruiken om de oversteek op het Kanaal te stoppen. Sinds de Brexit kunnen de Britse autoriteiten illegale asielzoekers niet meer gemakkelijk terugsturen naar EU-landen. Na een gesprek met de Franse minister Darmanin liet Patel op Twitter weten dat ze “resultaten” wilde boeken en van het stoppen van de overtochten “een topprioriteit” wilde maken.

Wegens het warme weer van de voorbije dagen hebben meer mensen dan gewoonlijk zich gewaagd aan de oversteek. Alleen al op maandag zouden volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken 785 mensen in kleine bootjes het Kanaal naar het Verengd Koninkrijk zijn overgestoken. In totaal zijn volgens de BBC dit jaar al meer dan 13.000 mensen de zeestraat overgestoken. In heel 2020 ging het om 8.400 mensen.

Today I held constructive talks with French Interior Minister @GDarmanin on tackling illegal migration across the Channel.



I made clear that delivering results and stopping crossings were an absolute priority for the British people.#G7UK ???? ???? pic.twitter.com/UHVxbvhjJK — Priti Patel (@pritipatel) September 8, 2021

Gevaarlijk?

Deskundigen zijn echter van mening dat het terugsturen van boten zonder de medewerking van de Franse autoriteiten in de praktijk nauwelijks haalbaar is. Pushbacks zijn ook gevaarlijk aangezien de migranten vaak in gammele bootjes reizen. De nieuwe strategie zou volgens de Telegraph alleen worden gebruikt in “zeer uitzonderlijke omstandigheden”, voor grotere schepen en wanneer de situatie veilig wordt geacht.

Maar Frankrijk is daarmee niet opgezet. In een brief aan de Britse minister waarschuwde Darmanin maandag nog dat het gebruik van pushbacks op zee “een negatief effect zou kunnen hebben op onze samenwerking”.

Ook federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) stelt dat pushbacks van migranten richting Frankrijk en België weinig problemen oplossen. “Indien de Britten na de Brexit iets willen doen aan irreguliere migratie, mogen ze gerust de buitengrenzen van de EU mee versterken. Screenen wie de EU binnenkomt, bescherming geven aan wie dat nodig heeft en terugsturen wie hier niet hoort te zijn”, zegt hij in een reactie.