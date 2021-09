Amerikanen kopen Gents softwarebedrijf Oqton voor 180 miljoen dollar

Gent - Het Amerikaans-Belgische softwarebedrijf Oqton, dat zijn hoofdzetel in Gent heeft, wordt overgenomen door het Amerikaanse 3D Systems. Dat melden beide bedrijven. De Amerikanen betalen 180 miljoen dollar (152 miljoen euro) in cash en aandelen.

Oqton ontwikkelt besturingssoftware voor fabrieken. Er werken 90 mensen. Het grootste deel van de ingenieurs en programmeurs werkt vanuit Gent en Leuven. Het bedrijf staat onder leiding van Ben Schrauwen, een voormalig professor aan de UGent.

Het beursgenoteerde 3D Systems is gespecialiseerd in 3D-printing en automatisering in industriële productie, met een aanbod van hardware, software en ondersteunende diensten. Oqton wordt de R&D-hub in het bedrijf, Schrauwen zal die leiden. Oqton zal als onafhankelijke organisatie binnen 3D Systems blijven bestaan, luidt het.

Begin dit jaar haalde Oqton nog 40 miljoen dollar op bij verschillende investeerders, onder wie Fortino Capital van voormalig Telenet-CEO Duco Sickinghe en de door de Vlaamse overheid opgerichte investeringsmaatschappij PMV.