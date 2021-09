Italië weigert betrokkene bij moord op André Cools uit te leveren aan België

Cosimo Solazzo, die in België veroordeeld werd voor zijn deelname aan de moord op minister van Staat André Cools in 1991, wordt door Italië niet overgeleverd aan ons land. Dat blijkt uit een mededeling van het parket-generaal van Luik.

Solazzo werd op 28 april 2020 aangehouden door de politie van Veglie, een provincie in het zuiden van Italië, na een Europees aanhoudingsbevel van het Belgisch gerecht. De zeventiger werd in huisarrest geplaatst in afwachting van een elektronische enkelband. Meteen daarna vroeg het parket-generaal om zijn overlevering.

Volgens het Italiaanse hof van beroep zijn er onvoldoende garanties dat Solazzo bij een overlevering de gepaste behandeling zou krijgen voor zijn ernstige medische aandoeningen. Door de beslissing van het Italiaanse gerecht is het momenteel niet mogelijk om een vierde proces-Cools te houden.