Afghaanse ex-president excuseert zich voor vlucht, maar ontkent dat hij vertrok in helikopter vol cash: “Ik mocht zelfs mijn schoenen niet aandoen”

De voormalige Afghaanse president Ashraf Ghani heeft zich in een interview verontschuldigd voor het feit dat hij zijn land ontvlucht is op 15 augustus, toen de taliban op het punt stonden om hoofdstad Kaboel in te nemen. Ghani vertoeft dezer dagen in de Verenigde Arabische Emiraten.

“Kaboel verlaten was de moeilijkste beslissing uit mijn leven”, aldus Ghani. “Ik was niet van plan om het Afghaanse volk in de steek te laten, maar er was geen alternatief. Ik vertrok op aandringen van de beveiligingsdienst van het presidentiële paleis, die me waarschuwden dat het risico bestond dat mijn aanwezigheid straatgevechten zou kunnen uitlokken, zoals dat ook het geval was tijdens de burgeroorlog in de jaren ‘90. Ik vertrok dan ook om Kaboel en haar zes miljoen inwoners te beschermen.”

“Ik heb twintig jaar van mijn leven gewijd aan de strijd om van Afghanistan een democratisch, voorspoedig en soeverein land te maken”, aldus de 72-jarige Ghani. “Ik voel een diepe spijt dat mijn eigen hoofdstuk daarin eindigde in een soortgelijke tragedie als mijn voorgangers. Het spijt me dat ik het niet anders heb kunnen laten eindigen.”

Ghani ontkende ook de naar zijn zeggen “ongefundeerde” beschuldigingen dat hij tijdens zijn vlucht naar de Verenigde Arabische Emiraten 169 miljoen dollar (zo’n 143 miljoen euro) meenam. Meteen na zijn vertrek deden verhalen de ronde dat Ghani de helikopter waarmee hij wegvluchtte had volgestouwd met cash geld. “Ik mocht zelf mijn sandalen niet uitdoen en mijn schoenen aandoen”, aldus de voormalige president.”