Als alles goed gaat, voert Brussel vanaf 1 oktober de coronapas in. Maar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten krijgt nu signalen dat ook in Vlaanderen die vraag leeft. Hoe groot is de kans dat het systeem ook hier ingevoerd zal worden?

Indien Ecolo op het allerlaatste moment geen roet in het eten gooit, voert Brussel vanaf 1 oktober de coronapas in voor iedereen die op restaurant of café gaat en naar een museum, fitnesscentrum of dancing ...