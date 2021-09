Meer reizigers dan verwacht op Brussels Airport in zomermaanden

Zaventem - Brussels Airport heeft tijdens de zomervakantie 2,7 miljoen reizigers over de vloer gekregen. Dat waren er nog iets meer dan vooraf gedacht: begin juni stelde de luchthaven nog 2,5 miljoen passagiers voorop. “We hebben de relance eindelijk echt kunnen inzetten”, reageert luchthaventopman Arnaud Feist.

In juli reisden er bijna 1,27 miljoen passagiers langs Brussels Airport, in augustus waren het er 1,47 miljoen. Tijdens de zomervakantie van vorig jaar, in volle coronacrisis, reisden er maar 1,1 miljoen mensen langs de luchthaven in Zaventem. Maar vergeleken met de “normale” zomer van 2019, toen er 5,3 miljoen passagiers geteld werden, zit Brussels Airport nog maar aan de helft.

Luchthaventopman Feist toont zich tevreden over de zomermaanden. “Het vertrouwen in reizen is zich aan het herstellen en deze zomer is opnieuw aangetoond dat dit, met vaccinatie en/of testing, ook veilig kan gebeuren”, reageert hij.

Maar het najaar blijft onzeker, klinkt het nog. “We hopen dat ook in september en oktober nog veel landgenoten van een welverdiende vakantie kunnen genieten nu de luchtvaartmaatschappijen een ruim aanbod aan vakantiebestemmingen blijven aanbieden, en daarnaast hopen we dit najaar ook de zakenreizen te kunnen zien heropstarten.”

Tijdens de eerste acht maanden van 2021 kreeg Brussels Airport 4,67 miljoen reizigers over de vloer. Dat is iets meer dan een kwart van het aantal passagiers in dezelfde periode in 2019.

Het vrachtvervoer op de nationale luchthaven blijft intussen groeien. Van januari tot en met augustus werd er bijna 561.000 ton vracht verwerkt, ruim 35 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. In de maand augustus alleen was er eenzelfde groei van 35 procent. “De verwachting is dat deze trend in de komende maanden zal aanhouden, door de grote vraag naar luchtvrachtcapaciteit”, stelt de luchthaven.

Zestig procent meer passagiers op Antwerpse luchthaven dan vorige zomer

De luchthaven van Antwerpen heeft tijdens de zomervakantie dan weer 37.500 passagiers verwelkomd, bijna 60 procent meer dan tijdens de coronazomer van 2020. De luchthaven is tevreden over de cijfers en verwacht dat de aantallen verder zullen stijgen.

De zomer van 2020 was voor de Antwerpse luchthaven optimistisch begonnen na de eerste coronalockdown, maar de cijfers zakten in augustus weer in elkaar toen verschillende bestemmingen rood kleurden. Deze zomer kon er meer gevlogen worden: TUI fly vloog naar zeven bestemmingen. Naar de twee Marokkaanse bestemmingen Tanger en Nador vertrokken nog geen vluchten.

Eric Dumas, CEO van het luchthavenbedrijf, is tevreden met de resultaten. “De bezettingsgraad op de vluchten was deze zomer uitstekend. Dat geeft ons veel vertrouwen naar de volgende maanden toe. We verwachten dat de cijfers ook dit najaar blijven stijgen.”

Van een herstel naar de situatie vóór corona is nog geen sprake, omdat de capaciteit op de beschikbare vluchten ook lager lag dan in de zomer van 2019. “We mogen deze cijfers dus niet vergelijken met 2019, maar we zijn op de goede weg. Dit zijn hoopgevende cijfers.”

Sterkhouders op de Antwerpse luchthaven zijn in de eerste plaats de Spaanse bestemmingen: de top 3 bestaat uit Alicante, Malaga en Ibiza. Ook de zakenvluchten deden het goed, met 6 procent meer passagiers dan in de zomer van 2019.

Luchthaven Oostende vervoerde 70.000 passagiers tijdens zomermaanden

De luchthaven van Oostende heeft tijdens de zomervakantie dan weer zowat 70.000 passagiers vervoerd. Daarmee doet de luchthaven het een pak beter dan in coronajaar 2020, zo blijkt woensdag uit cijfers van de luchthaven zelf. De komende maanden wordt een verdere verbetering verwacht. Luchthaven Oostende kijkt naar eigen zeggen tevreden terug op de zomervakantie. De luchthaven verwelkomde 77 procent meer passagiers dan een jaar geleden.

In vergelijking met 2019 liggen de passagierscijfers wel nog 45 procent lager. “We mogen deze zomer absoluut niet vergelijken met die van 2019”, zegt CEO Eric Dumas in een persbericht. “Toen werden tijdens de zomervakantie 22 bestemmingen aangevlogen. Deze zomer konden passagiers kiezen uit 12 bestemmingen, waarbij ook de capaciteit iets lager lag. Dit zijn dus uitstekende cijfers.”

Tijdens de zomermaanden vertrok ook 96 procent van de vluchten op tijd. Alicante was de topbestemming, gevolgd door de Canarische Eilanden en Malaga.

De luchthaven verwacht dat de passagiersaantallen verder zullen toenemen. “De bezettingsgraad op de vluchten was deze zomer uitstekend. Dat geeft ons veel vertrouwen naar de volgende maanden toe. We verwachten dat de cijfers ook dit najaar blijven stijgen”, zegt Dumas.

Luchthaven Charleroi in augustus nog kwart onder precoronapeil

Tijdens de maand augustus zijn op de luchthaven van Charleroi dan weer 597.571 reizigers op of van het vliegtuig gestapt. Daarmee zat de Henegouwse luchthaven nog 26 procent onder het niveau van augustus 2019, voor corona dus.

In juli had Brussels South Charleroi Airport ruim 558.000 passagiers over de vloer gekregen, toen nog een verschil van 31 procent vergeleken met dezelfde maand in 2019. Sinds begin dit jaar staat de teller in Charleroi op 1,67 miljoen reizigers. Dat is nog altijd 70 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. De populairste bestemmingen in augustus vanop de luchthaven waren aan de Middellandse Zee: Spanje, Italië, Frankrijk, Marokko en Griekenland.