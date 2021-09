Vlaams minister van Werk Crevits: “Goed dat federale regering stap zet met terugkeercoaches, maar er is meer nodig”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vindt het goed dat de federale regering met het plan om terugkeercoaches in te zetten stappen zet voor de re-integratie van langdurig zieken, “maar er is meer nodig”. Zo vraagt ze bijvoorbeeld een vlotte doorverwijzing naar de VDAB.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil tegen 2023 zestig terugkeercoaches, of ‘Terug naar Werk-coördinatoren’ aan de slag krijgen om langdurig zieken met de zachte hand terug naar werk te leiden. De minister mikt op kruissnelheid op zowat 24.000 langdurig zieken per jaar.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vraagt al langer om meer aandacht voor de re-integratie van langdurig zieken. Dat zou onder meer wat soelaas kunnen brengen voor de grote arbeidskrapte waar vooral Vlaanderen mee kampt. Begin dit jaar kwam ze zelf met een Vlaams actieplan voor de re-integratie van langdurig zieken, met onder meer een belangrijke rol voor de VDAB. Maar veel hefbomen zitten op federaal niveau. Tijdens de werkgelegenheidsconferentie die federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) eerder deze week organiseerde, pleitte Crevits er bijvoorbeeld voor om langdurig zieken toch enkele dagen per week te laten werken wanneer ze dat willen en kunnen, zonder vrees dat ze hun uitkering verliezen.

“Het is belangrijk dat langdurig zieken die willen werken de nodige begeleiding en ondersteuning krijgen om (deeltijds) weer aan de slag te gaan. (...) Dat de federale regering daar nu met de terugkeercoaches ook stappen in zet, is goed”, zegt de CD&V-minister over de plannen van haar federale collega. Maar de coaches alleen volstaan niet, zegt ze. “Er is meer nodig. Een vlotte doorverwijzing naar VDAB en partners is cruciaal.” Ze pleit er ook opnieuw voor om de combinatie van werken, eventueel deeltijds, en het behoud van de uitkering of een deel ervan mogelijk te maken. “Na deze eerste stap hopen we snel ook op andere vlakken stappen vooruit te kunnen zetten, zodat we meer mensen aan de slag kunnen krijgen en houden. Alleen zo zullen we een werkzaamheidsgraad van 80 procent halen”, besluit ze.

Crevits pleit ook al langer voor een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, zodat Vlaanderen eigen maatregelen, op maat van de eigen specifieke problemen, kan uitstippelen. Dermagne herhaalde de afgelopen week meermaals dat hij openstaat om te bekijken wat mogelijk is, maar dan wel binnen het federale kader, omdat arbeidsrecht en sociale zekerheid nu eenmaal federale bevoegdheden zijn.