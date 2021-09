Italiaanse politie valt binnen bij antivaxxers die gewelddadige acties zouden plannen

De Italiaanse politie heeft in het hele land huiszoekingen uitgevoerd bij vermoedelijke antivaxers die gewelddadige acties zouden plannen. Bij de huiszoekingen en op de computer van de verdachten is bewijsmateriaal in beslag genomen, meldt de politie donderdag.

Tegenstanders van de coronavaccinaties en -maatregelen, die in Italië bekendstaan als “No Vax”, hadden op de berichtendienst Telegram afgesproken om elkaar te ontmoeten. De politie vermoedde dat ze geweld wilden gebruiken bij hun demonstraties. Zo zou er in een groep genaamd “De Krijgers” worden gesproken over het gebruik van wapens of zelfgemaakte explosieven. De politie doorzocht woningen in Rome, Milaan, Bergamo, Reggio Emilia, Venetië en Padua.

#9settembre In corso operazione #Poliziapostale e #Digos Milano. Perquisizioni domiciliari e informatiche a carico di appartenenti al mondo #Novax che tramite gruppo #Telegram programmavano azioni violente da mettere in atto in occasione di pubbliche manifestazioni#essercisempre pic.twitter.com/WHIV56arWk — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 9, 2021

Italië zag in de afgelopen weken veel demonstraties tegen de coronamaatregelen. Een van de organisatoren van die demonstraties riep onlangs op om treinstations in het hele land te blokkeren, uit protest tegen nieuwe regels voor treinreizen. Treinpassagiers moeten een bewijs van vaccinatie of een negatieve test laten zien als ze willen reizen over een lange afstand. Uiteindelijk gaven weinig betogers gehoor aan de oproep tot blokkeren.