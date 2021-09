Dodelijk ongeval in Antwerpse haven: vrouw (25) overlijdt na aanrijding heftruck

Antwerpen - Een administratief medewerkster (25) van de Antwerpse haven is woensdagavond overleden na een aanrijding met een heftruck. “Een zeer jammerlijke gebeurtenis”, zegt Yann Pauwels, woordvoerder van Cepa, “want net voor de zomer hebben wij een vijfjarig veiligheidsplan succesvol afgerond.”

Het incident gebeurde woensdagavond rond 21 uur op linkeroever. “Gisteren is helaas een jonge vrouw van 25, die markage doet (noteren van goederen die in- en uitgeladen worden, red.) bij het achteruitrijden onder een heftruck terechtgekomen en overleden”, vertelt Kurt Callaerts, vakbondssecretaris voor ACV-Transcom. “De heftruck werd nochtans bestuurd door een zeer ervaren bestuurder.”

Arbeidsinspectie en het parket Oost-Vlaanderen kwamen ter plaatse. Voor de collega’s werd psychologische bijstand voorzien. Het slachtoffer was een gelegenheidsarbeidster aan de haven.

Veiligheidsplan

“Een zeer jammerlijke gebeurtenis”, zegt Yann Pauwels, woordvoerder van Cepa. Dat is de koepel van werkgevers, waar duizenden havenarbeiders werken. “Net voor de zomer hebben wij een vijfjarig veiligheidsplan succesvol afgerond. In dit plan hebben we onder meer ingezet op het scheiden van mensen en machines om zo aanrijdingen te voorkomen, wat dit ongeval eens zo betreurenswaardig maakt.” Pauwels meldt ook dat er een nieuw veiligheidsplan opgesteld dat afloopt in 2025.

“Het blijft belangrijk dat horizontaal vervoer en mensen zoveel mogelijk gescheiden blijven”, aldus Callaerts. “Een van de aspecten is daarbij dat de ‘bieperkes’ onvoldoende blijken te helpen, het geluid dat een voertuig maakt als het achteruitrijdt. Alles biept tegenwoordig. Veiligheid blijft enorm belangrijk.“