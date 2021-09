Huiszoeking bij Duitse ministeries na mogelijke corruptie bij antiwitwascel

In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben politieagenten donderdag een huiszoeking uitgevoerd in het ministerie van Financiën en dat van Justitie. Aanleiding is het vermoeden dat een speciale douane-eenheid vermoedelijke gevallen van witwassing niet naar behoren heeft gemeld. Concrete verdachten moeten nog worden geïdentificeerd, melden Duitse media.

Het Openbaar Ministerie van Osnabrück heeft donderdagochtend verschillende huiszoekingen laten uitvoeren bij het Bondsministerie van Financiën en Justitie. De inval van vier agenten en zes medewerkers van het OM begon rond 9.15 uur.

De huiszoekingen kaderen in een onderzoek dat al loopt sinds februari vorig jaar dat gericht is tegen de verantwoordelijken van de Financial Intelligence Unit, die witwassen moet tegengaan. Zij worden ervan verdacht mogelijke corruptie of witwaspraktijken van banken “die in de miljoenen oplopen” niet op tijd of helemaal niet doorgegeven te hebben aan de Duitse politie of justitie.

Het Openbaar Ministerie had in juli 2020 al een huiszoeking laten uitvoeren in het hoofdkantoor van de FIU in Keulen. Daarbij werd een aantal documenten in beslag genomen, waaruit bleek dat er uitgebreide communicatie was tussen de FIU en de ministeries die nu zijn doorgelicht. De huidige huiszoekingen zouden ook gericht zijn op het identificeren van een aantal concrete verdachten.