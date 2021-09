Ex-voetballer en coach Urbain Braems (87) is overleden

De Belgische voormalige voetballer en coach Urbain Braems is in de nacht van woensdag op donderdag op 87-jarige leeftijd overleden. Braems bleef lang in goede gezondheid, maar was de laatste tijd verzwakt. De Zottegemnaar speelde tussen 1950 en 1962 voor vijf verschillende Belgische clubs, waaronder Club Brugge. Daarna had hij een trainerscarrière van dertig jaar.

Zijn grootste successen behaalde Braems als trainer. In 1974 pakte hij met Anderlecht de titel en een jaar later won hij de Beker van België met paars-wit. Daarna maakte hij de overstap naar KSK Beveren. Hij maakte van Beveren een topploeg, met onder meer doelman Jean-Marie Pfaff en middenvelder Jean Janssens in zijn rangen. Braems werd uiteindelijk landskampioen met KSK Beveren en won tweemaal de Beker van België met de Waaslanders.

Ereburger Trabzon

Op het einde van zijn trainerscarrière koos Braems nog voor twee buitenlandse avonturen: bij het Griekse Panionos en het Turkse Trabzonspor. Zijn grootste successen in het buitenland kende hij bij Trabzonspor, waarmee hij de Turkse beker won. Braems was tussen 1989 en 1992 actief in Turkije, waarna hij op pensioen ging. Hij werd in 2007 zelfs uitgeroepen tot ereburger van Trabzon, als beloning voor zijn bewezen diensten.