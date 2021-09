Clement benadrukt dat focus op Oostende ligt en nog niet op Champions League: “Ik wil een reactie na nederlaag tegen Gent”

Club Brugge-coach Philippe Clement was er op zijn persbabbel voorafgaand aan de wedstrijd tegen KV Oostende gerust op dat zijn spelers nog niet met de wedstrijd tegen PSG van volgende week woensdag in hun hoofd zitten. “Mijn spelers weten dat de eerstvolgende wedstrijd altijd de belangrijkste is. Ze willen een reactie tonen na de nederlaag tegen AA Gent.”

Het Champions League-duel tegen PSG mag dan nog niet in de spelers hun gedachten zitten, de nederlaag tegen AA Gent spookt wel nog door de hoofden van de Brugse spelers. Clement verwacht een reactie. “Mijn spelers zijn nog bezig met die wedstrijd, ja. Niemand verliest graag. Ze willen een reactie tonen. Dat heb ik op training gezien de voorbije twee weken en dat weet ik uit de contacten die ik met mijn internationals heb gehad. Iedereen is heel gemotiveerd. Dat vind ik goed. Ik zou niet tevreden zijn mochten ze niet teleurgesteld zijn.”

Dat de focus op KV Oostende ligt, benadrukte Clement bij het begin van de persconferentie. “We hebben gewerkt in functie van die competitiewedstrijd”, legde de coach uit. “Als speler van Club weet je dat competitie belangrijk is en dat we altijd kijken naar de eerstvolgende wedstrijd. Dat hebben we opgebouwd in de afgelopen twee jaar. We hebben vorig jaar twee keer goed gespeeld tegen KVO. Dit seizoen hanteren ze dezelfde filosofie, dus we zullen opnieuw onder die pressing moeten voetballen.”

Roteren

Na de interlandbreak houdt Clement er wel rekening mee dat hij noodgedwongen zal moeten roteren. “Niet met het oog op de wedstrijd tegen PSG, want het zal niet vaak meer voorkomen de komende maanden dat we vijf dagen tussen een wedstrijd hebben. Maar hier keren deze middag elf internationals terug van hun nationale ploeg. Dus ik zal moeten kijken hoe ze zich voelen. Maar roteren zal er de komende maanden sowieso bij zijn want we spelen 24 wedstrijden in 3,5 maanden, zonder interlands.”

De kans bestaan dan ook dat er vrijdag tegen Oostende enkele nieuwkomers aan de aftrap zullen verschijnen. Al zal dat al zeker niet Ruben Providence zijn. “Hij is geblesseerd uitgevallen en is al geopereerd. Hij zal toch snel enkele maanden out zijn”, aldus Clement. “Ook de kans dat Wesley in de selectie zit, is klein. Hij heeft nog veel achterstand, net als Izquierdo. Verder heb ik mijn selectie nog niet gemaakt. Ik zei het eerder al: eerst afwachten hoe de internationals terug keren.”