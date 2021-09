Voormalig klooster wordt tijdelijk ingepalmd door studenten: “Nog maar enkele tientallen studentenkoten vrij in hele stad”

Leuven -

Na enkele jaren onzekerheid is er een nieuwe invulling gevonden voor het voormalige klooster La Foresta in Vaalbeek. Tijdelijk althans, want de KU Leuven heeft het gebouw voor één jaar gehuurd van de projectontwikkelaar. De universiteit brengt er studentenkamers in onder, om zo het tekort op de huidige kotenmarkt wat op te vullen.