Pools stel uit Liedekerke vraagt werkstraf voor mensonterende behandeling van 12-jarige dochter: stokslagen, te weinig eten, en opgesloten in hok

Liedekerke - Een Pools stel uit Liedekerke dat de dochter van de man mensonterend had behandeld, heeft donderdag voor de correctionele rechtbank om een werkstraf gevraagd. Eerder was het paar bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraffen van twaalf maanden, maar ze tekenden daartegen verzet aan. Het kind kreeg dagelijks slagen met een broekriem, werd opgesloten in een hok, kreeg te weinig eten en moest in onaangepaste kledij naar school.

De feiten kwamen in maart 2020 aan het licht toen het meisje haar hart luchtte op haar school in Liedekerke. Daar vertelde ze dat ze dagelijks geslagen werd met een broekriem, uren op haar knieën en ellebogen moest zitten, droog brood te eten kreeg terwijl haar vader, stiefmoeder en stiefbroers en -zussen warm eten kregen.

De school had ook al vaak opgemerkt hoe het meisje in de winter in te dunne kleren naar school kwam. Vaak ging ze dan ook eten stelen uit de brooddozen van andere kinderen omdat ze honger had. Ook moest ze zich te voet van en naar school verplaatsen, terwijl de andere kinderen van het gezin met de auto gebracht werden. Het CLB had ook melding gekregen dat het meisje duidelijk blauwe plekken vertoonde.

Bij een huiszoeking in de gezinswoning trof de politie de broekriem aan waarover het meisje verteld had, en op zolder een hokje van 1,60 meter hoog met daarin een slaapmatje, een plastic bord en de boekentas van het kind. De beide ouders ontkenden dat ze het meisje mishandelden maar haar stiefbroer bevestigde volledig de verklaringen van het slachtoffer.

“Mijn cliënten hebben begrepen en beseffen dat ze in de fout zijn gegaan”, pleitte de advocate van het de twee donderdag. “Het meisje kampte met heel wat problemen en mijn cliënten dachten dat ze haar moesten straffen, in plaats van te proberen achterhalen waarom ze zoveel problemen had. Intussen krijgen zowel het meisje als mijn cliënten de nodige begeleiding.”

De rechtbank spreekt zich uit op 23 september.