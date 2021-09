Man (55) uit Zemst krijgt twee jaar cel voor bezit van kinderporno: “Ik voelde extreme woede door mijn echtscheiding”

Zemst - Een 55-jarige man uit Zemst is donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor bezit en verspreiden van kinderporno. De man stond al eerder terecht voor gelijkaardige feiten, maar nog voor zijn eerste veroordeling was uitgesproken, had hij al opnieuw kinderporno opgezocht. De rechtbank stelde hem ook 5 jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank en beval, omwille van het recidivegevaar, zijn onmiddellijke aanhouding.

De man was in december 2019 al voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen omdat hij tussen 2015 en 2017 kinderporno had verzameld. Bij de behandeling van zijn proces had hij toen verklaard dat hij besefte dat hij zwaar in de fout was gegaan en dat hij zich zou laten begeleiden. De rechtbank legde hem toen een gevangenisstraf met uitstel op.

Dat proces bleek echter weinig indruk gemaakt te hebben, want volgens het parket was de man de avond voor dat vonnis al opnieuw kinderporno aan het downloaden. Een en ander kwam aan het licht toen de vijftiger een USB-stick verloor op de manege van zijn dochter. Toen die werd gevonden en er tientallen beelden van kinderporno bleken op te staan, ging de politie op zoek naar de eigenaar van de stick. Via de winkel waar die verkocht was, kwamen de speurders bij de vijftiger terecht. Daarop vond een huiszoeking plaats bij de man, maar hij probeerde daarbij zijn laptop te verstoppen. Ook daarop bleken extreme beelden van kinderporno te staan.

“Ik voelde een extreme woede door mijn echtscheiding en de problemen met de alimentatie, maar ik ben al een tijd in therapie”, klonk het. “Tussen maart 2017 en augustus 2019 heb ik geen enkele keer dergelijke beelden opgezocht. Daarna ben ik even hervallen, mede door de ziekte van mijn therapeut. Maar niet zo frequent als voorgesteld wordt.”

De rechtbank vond die schuldbekentenis weinig oprecht en legde de man een effectieve gevangenisstraf op.