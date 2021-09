Europese autofederatie hekelt tekort aan laadpalen: “Als burgers 200 kilometer moeten omrijden voor laadpaal, kun je niet verwachten dat ze elektrische auto kopen”

Er zijn nog veel te weinig laadpalen voor elektrische auto’s langs de wegen in de Europese Unie. Dat hekelt de Europese autofederatie ACEA donderdag. “Consumenten zullen de omschakeling naar emissievrije auto’s niet kunnen maken als er niet genoeg laad- en tankstations zijn langs de wegen waar ze rijden”, zegt directeur-generaal Eric-Mark Huitema.

Volgens de gegevens van ACEA is Nederland het land met de beste laadpaalinfrastructuur. Onze noorderburen tellen 47,5 laadpalen per 100 kilometer weg. Luxemburg (34,5) en Duitsland (19,4) vervolledigen de top drie, terwijl België met 5,5 net buiten de top vijf valt.

Er zijn echter ook tien landen die minder dan één laadpaal per 100 kilometer tellen. Litouwen, Griekenland (beide 0,2) en Polen (0,4) scoren het slechtste. Achttien lidstaten van de EU tellen er minder dan 5 per 100 kilometer. In de landen met minder palen, hinkt het marktaandeel van elektrische auto’s ook achterop.

Klimaatdoelstellingen

Volgens de nieuwe klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie moet de uitstoot van nieuwe auto’s in 2030 55 procent minder zijn dan in 2021. Om dat te kunnen halen, moeten automakers vol inzetten op elektrische auto’s. Maar zolang er geen laadinfrastructuur is, zullen klanten niet overstappen, vrezen de constructeurs.

“Consumenten zullen de omschakeling naar emissievrije auto’s niet kunnen maken als er niet genoeg laad- en tankstations zijn langs de wegen waar ze rijden”, zegt directeur-generaal Eric-Mark Huitema. “Als burgers in bijvoorbeeld Griekenland, Litouwen, Polen en Roemenië nog steeds 200 kilometer of meer moeten reizen om een laadpaal te vinden, dan kunnen we niet verwachten dat ze bereid zijn om elektrische auto’s te kopen.”

Het huidige plan van de Europese Commissie om laadpalen en alternatieve brandstoffen te stimuleren, schiet volgens ACEA alvast tekort. “Hoewel we de invoering van broodnodige bindende doelstellingen voor laad- en tankstations in elke lidstaat waarderen, zullen ze aanzienlijk moeten worden aangescherpt als we onze klimaatdoelstellingen willen halen.”