KRC Genk en acht andere topclubs halen internationals in Colombia op met privéjet

Om Daniel Munoz en Carlos Cuesta tijdig in België te krijgen voor de match tegen Union heeft KRC Genk moeten improviseren. Samen met acht andere topclubs wordt een vliegtuig gecharterd, dat de Colombiaanse en Chileense internationals meteen na hun onderling duel naar Parijs vliegt.

FIFA verplichtte de Europese clubs om hun Zuid-Amerikaanse internationals ook af te staan voor WK-kwalificatiematchen die pas vrijdagnacht (Europese tijd) worden afgewerkt. Dat late tijdstip is een gevolg van een - wegens de pandemie - overbeladen inhaalprogramma. Zo wordt Colombia-Chili pas donderdag om 18 uur afgetrapt in Barranquilla. Colombiaanse tijd, in Brussel is het dan al vrijdag 1 uur. De Genkenaars Munoz en Cuesta zijn opgeroepen door de Colombiaanse bondscoach, het is de reden dat de Pro League de wedstrijd KRC Genk-Union van zaterdag naar zondag 21 uur verhuisde.

Omdat de betrokken spelers via lijnvluchten pas zaterdag in Europa zouden landen, sloegen negen clubs de handen in mekaar. Juventus, Inter, Fiorentina, Napoli, Bologna, Porto, Frankfurt, Feyenoord én KRC Genk charteren samen een vliegtuig dat de spelers meteen na de match in Barranquilla oppikt en tien uur later tussen 14 en 15 uur aan de grond zet in Parijs. Van daaruit vliegt iedereen door naar zijn eigen club, zodat de spelers zaterdagochtend op het trainingsveld kunnen staan.

Aan boord zullen Munoz en Cuesta dus niet alleen kunnen nakaarten met ploegmaats als Ospina (Napoli), Cuadrado (Juve) en Sinisterra (Feyenoord) maar ook met Chileense tegenstrevers als Vidal (Inter) en Medel (Bologna). Als dat maar goed komt...

McKenzie wint met VS

Na twee ontgoochelende gelijke spelen in El Salvador en tegen Canada pakte het team van de Verenigde Staten donderdagochtend in de Midden-Amerikaansde WK-kwalificatiegroep een broodnodige zege (1-4) in Honduras. Genkenaar Mark McKenzie, die de voorbije twee matchen op de bank zat, maakte de 90 minuten vol in eerst een drie- en daarna viermansdefensie. McKenzie speelde een prima wedstrijd en zag zijn ploeg na rust een 1-0-achterstand goedmaken. Hij mag nu naar België terugkeren. Volgende maand volgt een tweede WK-drieluik tegen Jamaica, Panama en Costa Rica.