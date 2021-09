Noord-Ierse DUP weigert verder overleg met Ierse regering uit protest tegen douanegrens

De unionistische en Britsgezinde partij DUP wil voorlopig niet meer deelnemen aan het overleg met de Ierse regering, uit protest tegen het Noord-Ierse protocol in het Brexitverdrag. Dat heeft leider Jeffrey Donaldson donderdag bekendgemaakt tijdens een toespraak in Belfast. Alleen op gezondheidsvlak zal DUP nog overleggen.

Het protocol is een onderdeel van het Brexitverdrag dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie regelt. Hierdoor is er een douanegrens tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland ontstaan die door de unionisten wordt verafschuwd.

DUP-leider Donaldson waarschuwde voor een mislukking van de eenheidsregering als de problemen niet spoedig zouden worden opgelost. In dat geval zouden er binnen een aantal weken nieuwe verkiezingen plaatsvinden, klinkt het.

Ondertussen is Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie, in Noord-Ierland aangekomen voor een tweedaags bezoek. “Ik ben hier om te luisteren naar en in gesprek te gaan met het bedrijfsleven, het middenveld en politieke vertegenwoordigers”, schreef hij op Twitter.