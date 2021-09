Europese Centrale Bank bouwt stimulus beetje af

De Europese Centrale Bank (ECB) zal in het vierde kwartaal het ritme van haar coronastimulusprogramma lichtjes verlagen.

De voorbije maanden kocht de ECB elke maand voor zowat 80 miljard euro obligaties op. Dat zal in het vierde kwartaal “aan een licht lager tempo” gebeuren, zo kondigde de ECB donderdag aan. De instelling herhaalde wel dat het opkoopprogramma, van in totaal 1.850 miljard euro, zeker tot einde maart 2022 blijft lopen en, in elk geval, zolang als nodig wordt geacht.

De rentevoeten blijven onveranderd op hun historisch lage peil. De belangrijkste rente in de eurozone staat al sinds maart 2016 op nul. Banken die geld willen parkeren bij de ECB, moeten daarvoor zelfs een strafrente van 0,5 procent betalen.