PODCAST. Van de frigo van De Croo tot de slip van de burgemeester

“Een donkerrood plan? Neen, gewoon een teleurstellend plan.” Voilà, daarmee is de pensioenhervorming van minister Karine Lalieux (PS) meteen gefileerd. Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe vraagt zich zelfs luidop af of het niet allemaal de bedoeling is. Of de PS niet gewoon de factuur wil doorschuiven naar de volgende generatie. In deze aflevering gaat het ook over de battle Demir vs 3M – “Nu is het makkelijk voor Demir, straks wordt het pas echt op eieren lopen” - én… dorpspolitiek. “Ah! Mijn favoriete onderwerp!”