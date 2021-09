32 extra busritten voor leerlingen buitengewoon onderwijs: minister Peeters heeft plan klaar

Er komen 32 extra busritten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs, meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters donderdag. Daarmee wordt een tijdelijke oplossing gevonden voor de soms onmenselijk lange busritten waar die leerlingen aan onderworpen worden. Daarna zal een werkgroep een duurzame oplossing uitwerken.

Na getuigenissen van tal van ouders en leerlingen van het buitengewoon onderwijs over urenlange ritten met de schoolbus, kondigde de minister vorige week aan 1,8 miljoen euro uit te trekken om dat probleem aan te pakken. Nu is er ook een plan van aanpak over hoe dat geld gebruikt zal worden.

“Het plan omvat 32 extra ritten en er kan geschoven worden met andere ritten zodat er een betere verdeling komt”, meldt de minister in een persbericht. “Daarmee voorzien we in een oplossing voor leerlingen die meer dan 3 uur per rit op de bus zitten en voor leerlingen die op dit moment geen vervoer hebben.” Concreet gaat het om vijf extra ritten in Limburg, vier in Antwerpen, veertien in Oost-Vlaanderen, zes in West-Vlaanderen en drie in Vlaams-Brabant.

Duurzame oplossing

Hoe snel die bussen zullen rijden, is nog niet duidelijk. Daarover wordt overleg gepleegd tussen De Lijn en de minister “om de bussen zo snel mogelijk te laten rijden”. “De Lijn zit nu volop in overleg met de scholen en het contracteren van autocarbedrijven”, klinkt het nog.

Een werkgroep zal zich daarna moeten buigen over een duurzame oplossing. “De problematiek is al een oud zeer en geraakte nooit opgelost. Nu moeten we samen met alle stakeholders ervoor zorgen dat dit project slaagt.” In de werkgroep zullen naast de minister de betrokken departementen (Welzijn, Binnenlands Bestuur, Digitaal Vlaanderen, Onderwijs en MOW) en de kabinetten van de ministers van Binnenlands Bestuur, Mobiliteit, Onderwijs en Welzijn zitten.