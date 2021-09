VS kunnen tegen 2050 bijna de helft van de elektriciteit uit zonne-energie halen

Volgens de regering van de Amerikaanse president Joe Biden kan zonne-energie tegen 2050 instaan voor 45 procent van de elektriciteitsproductie in de VS.

Een nieuw rapport van het ministerie van Energie schetst het potentieel van zonne-energie in een koolstofarm VS. Zonne-energie speelt daarbij een grote rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Om de productiedoelstelling van 45 procent te halen, moeten de investeringen wel fors versnellen. Momenteel is zonne-energie maar goed voor 3 procent van de productie.

Het rapport is ambitieus. Om de doelstelling te behalen moeten de Verenigde Staten de komende vier jaar elk jaar hun geïnstalleerde zonne-energie verdubbelen ten opzichte van 2020, om het daarna tegen 2030 opnieuw verdubbelen. De VS moeten het aantal geïnstalleerde zonne-energie met andere woorden verviervoudigen. Dat zou ook 1,5 miljoen extra jobs betekenen.

Geen doelstelling, maar blauwdruk

The New York Times stelt dat de studie een nieuwe doelstelling voor de regering Biden betekent, maar tegenover persagentschap Bloomberg wordt dat ontkent. Het rapport wordt binnen de regering als een blauwdruk voor een snelle landelijke inzet van zonne-energie.

‘De studie toont aan dat zonne-energie, onze goedkoopste en snelst groeiende bron van schone energie, genoeg elektriciteit zou kunnen produceren om alle huizen in de VS van stroom te voorzien’, aldus minister van Energie Jennifer M. Granholm in een verklaring.

In 2020 werd 15 gigawatt (GW) aan productiecapaciteit via zonnepanelen en zonne-energiecentrales geïnstalleerd, een record. Dat brengt het totaal op 76 GW. Volgens de plannen moet dat tegen 2030 al 1.000 GW zijn en tegen 2050 1.600 GW capaciteit. Tot en met 2025 is volgens het rapport jaarlijks al zeker 30 GW bijkomende nieuwe capaciteit nodig, tussen 2025 en 2030 wordt dat jaarlijks bijkomend 60 GW.

De studie voorziet voor de koolstofvrije energieproductie voorts een aandeel van 36 procent voor windenergie, 11-13 procent voor kernenergie en 1 procent voor biocentrales en geothermische centrales.