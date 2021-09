Nabestaande MH17-crash deelt laatste berichtjes met zoon en zijn vriendin: “En toen kwam die fatale dag”

298 passagiers kwamen om het leven toen vlucht MH17 op 17 juli 2014 werd neergehaald boven Oekraïne. Nederlanders Bryce Fredriksz en zijn vriendin Daisy Oehlers zaten op die fatale vlucht. Tijdens de rechtszaak over de vliegramp in het Nederlandse Den Haag, nemen vanaf deze week 91 nabestaanden van slachtoffers het woord.

Silene Fredriksz, de moeder van Bryce, maakte gebruik van haar spreekrecht en deelde de laatste berichtjes die ze van het koppel kreeg tijdens de emotionele zitting. “Daisy was bang om te vliegen”, vertelt Silene. “En toen kwam die fatale dag. De dag dat we in een nachtmerrie terechtkwamen.”