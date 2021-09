Suezkanaal opnieuw geblokkeerd door schip, ditmaal voor korte tijd

Opnieuw heeft een vrachtschip het Suezkanaal geblokkeerd. Het 225 meter lange vaartuig kwam donderdag vast te zitten, maar kon korte tijd later zijn reis voortzetten. Dat melden de Egyptische scheepvaartautoriteiten. Het scheepvaartverkeer werd slechts gedeeltelijk getroffen: vier schepen zaten korte tijd vast op het kanaal.

Het containerschip Ever Given blokkeerde eind maart het Suezkanaal gedurende zes dagen. Het 400 meter lange schip kwam op 23 maart vast te zitten in het kanaal. Het duurde zes dagen om het los te krijgen. In die tijd zaten 422 schepen met een opgetelde lading van 26 miljoen ton geblokkeerd.

De Egyptische autoriteiten legden het schip daarna meer dan drie maanden aan de ketting tijdens een juridische strijd tussen de eigenaar en de autoriteit van het Suezkanaal over een schadevergoeding.

Het Suezkanaal is een van de belangrijkste waterwegen ter wereld. Het verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee en is de kortste zeeroute van Azië naar Europa.