Financiële balans oogt zwaar voor Juventus na drie jaar Ronaldo: bijna 300 miljoen gespendeerd, maar ook megawinst op vlak van merchandising

Afgelopen zomer trok hij nog naar Manchester United, maar ook drie jaar geleden maakte Cristiano Ronaldo een grote transfer. Na negen jaar Real Madrid verhuisde de Portugese superster toen voor een bedrag van 117 miljoen euro naar Juventus. Een smak geld voor de toen toch al 33-jarige Ronaldo. Drie jaar na de transfer maakt Football Benchmark de financiële balans op voor Juve. En die oogt dubbelzinnig.

Eerst de feiten. In de zomer van 2018 zorgde Juventus voor een bommetje in voetballand en haalde het Cristiano Ronaldo naar Italië. De 117 miljoen die het voor de Portugees neertelde, was het hoogste bedrag ooit betaald door een Italiaanse club. De Oude Dame schotelde Ronaldo een vierjarig contract voor, vergezeld van een netto jaarsalaris van 31 miljoen euro. Samen met een jaarlijkse afschrijving van 29 miljoen, moest Juve ieder jaar flink wat geld neerleggen om CR7 aan zich te binden.

Samengeteld met nog een aantal andere kosten spendeerde Juventus de afgelopen drie seizoen zo 272 miljoen aan Ronaldo, die de Italiaanse topclub nooit de verhoopte winst in de Champions League kon schenken. In Turijn werd er de afgelopen maand binnenskamers dan ook opgelucht ademgehaald toen Ronaldo een akkoord bereikte met Manchester United. Na een seizoen waarin het verlies opliep tot een bedrag van bijna 200 miljoen, moest Juve de dure Portugees geen jaar langer betalen.

Corona is spelbreker

272 miljoen. Dat bedrag spendeerde Juventus dus gespreid over drie jaar aan Ronaldo. Maar wat verdiende de Oude Dame nu eigenlijk aan CR7? Dat werd in het eerste jaar van Ronaldo in Turijn al meteen duidelijk. Zo stegen de stadioninkomsten met 25% in het seizoen 2018-2019. Dankzij duurdere tickets noteerde Juventus een stijging van 57 miljoen naar 71,5 miljoen. In die zin was corona een domper voor Juve. De stadiondeuren blijven gedurende twee seizoenen gedeeltelijk of volledig dicht, wat zorgde voor een aanzienlijk inkomstenverlies voor de Bianconeri.

Het hoeft verder niet te verbazen dat de commerciële inkomsten na de komst van Ronaldo pijlsnel de hoogte in gingen. Resultaat: de inkomsten stegen met maar liefst dertig procent van het ene op het andere seizoen. En ook op vlak van merchandising was het raak. Truitjes van Ronaldo gingen als warme broodjes over de toonbank. Turijn was gek op de Portugees. En dat voelde ook de clubkas. De merchandisinginkomsten stegen zo zelfs met 58%. Maar ook hier gooide corona in de daaropvolgende seizoenen roet in het eten. Gelukkig sloot Juventus voor het virus al nieuwe sponsordeals met Jeep en Adidas.

Tot slot ging het Juve ook op sociale media voor de wind. De dag voor de komst van Ronaldo had de club uit de Turijn 50,4 miljoen volgers op al haar platformen. Drie jaar later zijn dat er meer dan het dubbelde: 109 miljoen. Ronaldo heeft een wereldwijde fanbasis, en dat voelde Juventus meteen.