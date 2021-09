Merendeel van gevaccineerde Vlamingen nog steeds gemotiveerd om coronamaatregelen te volgen

Hoewel het percentage (erg) gemotiveerde burgers in Vlaanderen vandaag lager ligt dan in Wallonië en Brussel, zijn zes op de tien gevaccineerde Vlamingen nog steeds (erg) gemotiveerd om specifieke coronamaatregelen te volgen. Tegelijkertijd gelooft de helft van de gevaccineerden in Vlaanderen niet langer in de strategie die wordt gevolgd. Dat blijkt donderdag uit het 34ste rapport van de vaccinatiebarometer.

De motivatie om de coronamaatregelen - een mondmasker dragen, afstand houden, handhygiëne onderhouden en ventileren - te volgen, is niet gedaald sinds augustus, klinkt het in het rapport. De reeds vastgestelde kloof tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden blijft bestaan. “Procentueel uitgedrukt is 51 procent en 22 procent van de gevaccineerden, respectievelijk, nog sterk of enigszins gemotiveerd om de maatregelen te volgen, terwijl deze percentages zakken tot twaalf procent en veertien procent bij de ongevaccineerden”, stellen de onderzoekers. Onder de niet-gevaccineerden zijn zij die al besmet raakten met het coronavirus het minst gemotiveerd om de coronamaatregelen te volgen.

Uit de steekproef blijkt eveneens dat Brusselaars het risico op een ernstige besmetting hoger inschatten en bijgevolg sterker gemotiveerd zijn dan Vlamingen en Walen om de coronamaatregelen te volgen. “Dergelijke resultaten geven aan dat de bevolking bereid is tot een blijvende inspanning als de situatie dit vereist”, stellen de onderzoekers.

Expliciet communiceren

De onderzoekers raden de beleidsmakers aan om expliciet te communiceren over de effectiviteit van de vaccinatie. “Geef aan in de dagelijkse coronacijfers hoeveel procent van de gehospitaliseerde personen niet gevaccineerd zijn. Zo groeit het geloof in de meerwaarde van het vaccin en kan het risicobesef bij ongevaccineerden toenemen. Deze twee factoren dragen bij aan een verhoogde vaccinatiebereidheid”, klinkt het in het rapport. Ze adviseren om te benadrukken dat vaccinatie ook een meerwaarde is voor wie eerder besmet raakte met het coronavirus. Het lijkt hen een goed idee om het publiek inzicht te geven in de strategie die gevolgd wordt en de meerwaarde van de zogenaamde restmaatregelen duidelijk uit te leggen.

Bij de steekproef werden 2.120 gevaccineerden en 886 niet-gevaccineerden bevraagd, 13,6 procent van de gevaccineerden maakte al een coronabesmetting door, bij de niet-gevaccineerden was dat 23,5 procent.