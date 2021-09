Tomorrowland wil volgend jaar drie weekends: “Economische noodzaak”

Tomorrowland wil volgende zomer niet twee, maar drie festivalweekends in Boom. Daarvoor gaat de organisatie een aanvraag indienen bij de betrokken gemeenten en de provincie. “Bovenop de goesting om alles uit de kast te halen, is er ook een economische noodzaak”, klinkt het.

Achttien maanden lag de evenementensector volledig stil. En als Tomorrowland volgende zomer opnieuw plaatsvindt, zal dat drie jaar geleden zijn. Bovendien leidde uitstel bovenop uitstel tot een financiële kater van 25 miljoen euro, naast financiële zorgen voor toeleveranciers, freelancers en allerhande medewerkers.

Daarom zal de organisatie bij de gemeenten Boom en Rumst en de provincie Antwerpen een aanvraag indienen om de capaciteit van het festival uitzonderlijk te vergroten. Lees: het eenmalig mogelijk maken van drie opeenvolgende festivalweekends in juli 2022, opnieuw in recreatiedomein De Schorre. Lees: ter er compensatie van alle annuleringen.

“Bovenop de ongelooflijke goesting om alles uit de kast te halen in 2022, is er na twee jaar ook een economische noodzaak om op te starten, weer positief naar de toekomst te kijken en stap voor stap de enorme verliezen goed te maken”, klinkt het in een communicatie. Het voorstel werd al afgetoetst met de betrokken partijen en zal de komende weken, in overleg met de buurtbewoners, verder worden onderzocht.

Concreet gaat het om deze weekends, waarvoor sowieso al 400.000 tickets zijn verkocht: 15, 16 en 17 juli, 22, 23 en 24 juli en 29, 30 en 31 juli.

De Provincie Antwerpen evalueert de aanvraag alvast positief. “De organisatie en recreatiedomein De Schorre kunnen bogen op een goede, jarenlange samenwerking. We willen die naar waarde schatten en bestendigen”, zegt gedeputeerde Jan De Haes. “En we willen onze verantwoordelijkheid nemen naar de vele economische spelers die verbonden zijn aan Tomorrowland, waaronder de horeca. Het festival heeft een grote impact op het toerisme in de provincie en in gans Vlaanderen.”

Rust, veiligheid en gezondheid

Het zag er lang naar uit dat Tomorrowland de voorbije zomer wel zou doorgaan, maar finaal trok de organisatie er toch de stekker uit. Burgemeesters Jeroen Baert (N-VA) van Boom en Jurgen Callaerts (N-VA) van Rumst beslisten namelijk om de vergunningsaanvraag voor de uitgestelde editie te weigeren. Die had toen eind augustus en begin september moeten doorgaan.

Ze verwezen daarbij naar het ontbreken van een ministerieel besluit en een duidelijk wetgevend kader én de druk op de schouders van de politie, die alle coronacertificaten zou moeten controleren. Op de achtergrond speelde bovendien onrust bij de buurtbewoners, die onder meer verstoorde nachtrust aan het begin van het nieuwe schooljaar vreesden. “We hebben de persoonlijke, wettelijke en morele verplichting om de openbare rust, veiligheid en gezondheid te waarborgen”, aldus de burgemeesters.

De organisatie van Tomorrowland besloot daarop om geen nieuwe aanvraag in te dienen. “Gezien onze lange samenwerking met de gemeentes willen we er geen juridische veldslag van maken”, klonk het.